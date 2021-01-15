Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.01.2021 18:01
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 417 yeni tespitle toplam vaka sayısı 514 bin 338'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 863'e ve iyileşenlerin sayısı 469 bin 306'ya çıktı.

Dün, bir günde 3 bin 97 vaka görülmüştü. Bu, son 3 haftada kayda geçen en yüksek günlük vaka olmuştu.

Öte yandan, 12 Ocak'ta Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubatın ilk haftasında 1,1 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısının ülkeye ulaşacağını söylemişti.

Sultan, söz konusu aşıyla yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığını kaydetmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 12 bin 818 artışla toplam 882 bin 418'e yükseldi.

Bugün 7 bin 491 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 718 bin 696'ya çıktı.

Son 24 saatte ülke genelinde 238 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bin 484'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 211 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 151 bin 66'ya, aktif vakalar ise 35 bin 253'e yükseldi.

Bugün 1939 kişi daha virüsü yenerken iyileşenlerin sayısı 115 bin 227 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüsten ölenlerin sayısı 586'ya ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Kelantan eyaletinde yeni salgın merkezlerinin görülmesi üzerine eyalet genelinde yarından itibaren 26 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Malezya hükümeti, ikinci dalga Kovid-19 salgınının artan etkisi ve günlük vaka artışlarının son haftalarda yükselmesi üzerine 13-26 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sokağa çıkma yasağı başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan Adası ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sürüyor.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 133 artarak 318 bin 484'e, virüse bağlı can kayıpları 78 artışla 4 bin 433'e yükseldi.

Son bir günde 103 bin 638 kişiye virüs testi yapıldı, ülke genelinde 934 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi
Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı         
17:48
Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak         
17:10
Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi         
16:45
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
15:50
Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu         
15:37
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 18:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei