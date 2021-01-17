Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.01.2021 15:35
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 521 yeni vakayla toplam vaka sayısı 519 bin 291'e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 951'e ve iyileşenlerin sayısı 473 bin 991'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 287 artarak 818 bin 386'ya yükseldi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 220 artışla 25 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı 9 bin 102 artışla 736 bin 460'a ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 339 arttı, toplam vaka sayısı 158 bin 434'e çıktı.

Bugün 2 bin 676 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 120 bin 51 oldu.

Son 24 saatte 7 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 601'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 759 artarak 331 bin 256'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 4 bin 538'e yükseldi.

Son bir günde 48 bin 367 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 972 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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