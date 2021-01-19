Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1800 yeni vakayla toplam vaka sayısı 523 bin 11'e yükseldi.

Son 24 saatte 58 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 55'e ve iyileşenlerin sayısı 476 bin 471'e çıktı.

Dün, hükümet, Oxford-AstraZeneca'nın ardından Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılmasını onayladığını açıklamıştı.

Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 ölümü

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 307 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldı.

Toplam can kaybının 26 bin 590'a yükseldiği ülkede, vaka sayısı 10 bin 365 artarak 927 bin 380'e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 13 artarak 753 bin 948'e çıktı.

Malezya'da bir bakanın daha testi pozitif çıktı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 631 artarak toplam 165 bin 371'e, aktif vakalar ise 39 bin 494'e yükseldi.

Bugün 2 bin 944 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 125 bin 288 oldu.

Son 24 saatte 14 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, virüs kaynaklı ölümler 619'a ulaştı.

Öte yandan Ulusal Birlik Bakanı Halime Muhammed Sadık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ulusal Birlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Halime'nin Johor eyaletinde bir hastanede karantinaya alındığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yıl başından bu yana İçişleri Bakanı Hamza Zeyneddin, Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed ile Kadın, Aile ve Toplum Bakanı Rina Harun Kovid-19'a yakalanmıştı.

Japonya'da ölü sayısı 4 bin 700'e çıktı

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 320 artarak 341 bin 492'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 104 artışla 4 bin 700'e yükseldi.

Son bir günde 85 bin 202 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 1001 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.