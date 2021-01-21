Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

21.01.2021 16:31
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 363 yeni vakayla toplam vaka sayısı 527 bin 146'ya yükseldi.

Son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 157'ye ve iyileşenlerin sayısı 480 bin 696'ya çıktı.

18 Ocak'ta hükümet, Oxford-AstraZeneca'nın ardından Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılmasını onayladığını açıklamıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 346 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Toplam can kaybının 27 bin 203'e çıktığı ülkede, vaka sayısı 11 bin 703 artışla 951 bin 651'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 87 artışla 772 bin 790'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, aşı programı kapsamında sağlık ve kamu çalışanlarının nisan ayına kadar aşılanmasının ardından mayıs başında halka yönelik aşılamaya başlamayı umut ettiklerini söyledi.

Öte yandan 11-25 Ocak döneminde Cava ve Bali Adası'nda uygulanmaya konulan Kovid-19 kısıtlamalarının 8 Şubat'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Malezya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 170 artarak toplam 172 bin 549'a, aktif vakalar 41 bin 755'e yükseldi.

Bugün 2 bin 490 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen kişi sayısı 130 bin 152'ye ulaştı.

Son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölümler 642'ye çıktı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, federal bölgelerden Kuala Lumpur, Putrajaya ve Labuan ile Penang, Selangor, Melaka, Johor, Sabah ve Kelantan eyaletlerinde 26 Ocak'ta sona erecek sokağa çıkma yasağının 4 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Malezya hükümeti sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletme kararı almış ve yarından itibaren Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu ve Perlis eyaletlerinde 2 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Japonya'da ölü sayısı 4 bin 900'e yaklaştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 652 artarak 352 bin 688'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 94 artışla 4 bin 886'ya yükseldi.

Son bir günde 91 bin 729 kişiye virüs testi yapılırken, 8 bin 200 kişinin taburcu edildiği ülkede 1014 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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