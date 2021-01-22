Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1745 yeni vakayla toplam vaka sayısı 528 bin 891'e yükseldi.

Son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 204'e ve iyileşenlerin sayısı 482 bin 771'e çıktı.

Öte yandan, Rusya'dan Sputnik-V şirketi ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı almak için Pakistan İlaç Düzenleme Kurumuna (DRAP) başvurdu.

Çin'den ise Anhui Zheifi Longcom firması, Pakistan'da Faz-III çalışmalarına başlamak için DRAP'tan izin talep etti.

Halihazırda Çinli CanSino şirketi de Faz-III çalışmalarını Pakistan'da yürütüyor.

18 Ocak'ta hükümet, Oxford-AstraZeneca'nın ardından Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılmasını onayladığını açıklamıştı.

???????- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 632 artarak 965 bin 283'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 artışla 27 bin 453'e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 357 artışla 781 bin 147'ye yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 631 artarak 176 bin 180'e, aktif vakalar 42 bin 814'e yükseldi.

Bugün 2 bin 554 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 132 bin 706'ya ulaştı.

Son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 660'a çıktı.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kapsamında Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu ve Perlis eyaletlerinde iki hafta sürecek yasaklar başladı.

Japonya'dan ölü sayısı 5 bine yaklaştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 45 artarak 357 bin 733'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 108 artışla 4 bin 994'e yükseldi.

Son 24 saatte 6 bin 27 kişi iyileşirken ülke genelinde 1011 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.