Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 664 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 605 bin 200'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 32 artışla 13 bin 508'e, iyileşenlerin sayısı 570 bin 571'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 714 artışla 1 milyon 419 bin 455'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 38 bin 426'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 647 artışla 1 milyon 243 bin 117'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 323 bin 763'e yükseldi.

1782 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 306 bin 274'e çıktı, aktif vakalar 16 bin 279'a düştü.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1210'a çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 989 artarak 448 bin 624'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 21 artışla 8 bin 607'ye yükseldi.

Son bir günde 34 bin 51 kişiye virüs testi yapılırken, 978 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 328 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.