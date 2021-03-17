Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.03.2021 16:21
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 351 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 612 bin 315'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 61 artışla 13 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 575 bin 867'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 825 artarak 1 milyon 437 bin 283'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 162 artışla 38 bin 915'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 10 artışla 1 milyon 266 bin 673'ye çıktı.

Öte yandan, Endonezya Ulema Meclisi (MUI), ülkede devam eden toplu aşılama programına yönelik ramazan ayında Kovid-19 aşısı olmanın orucu bozmadığı konusunda fetva yayımladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1219 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 327 bin 253'e yükseldi.

Ülkede 1346 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 310 bin 958'e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1220'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1535 artarak 451 bin 984'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 36 artışla 8 bin 738'e yükseldi.

Son bir günde 50 bin 60 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 1201 kişi taburcu edilirken 335 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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