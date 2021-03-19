Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

19.03.2021 17:23
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 449 vakayla ülkedeki sayı 619 bin 259'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 13 bin 757'ye, iyileşenlerin de 578 bin 314'e çıktı.

Öte yandan, dün akşam, Başbakan İmran Han, Sinopharm firmasının Kovid-19 aşısını yaptırmıştı. Aşının ardından Han, vatandaşlara gerekli önlemlere uymaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

Endonezya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanacak

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 279 artarak 1 milyon 450 bin 132'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 197 artışla 39 bin 339'a, iyileşenlerin sayısı 6 bin 7 artışla 1 milyon 278 bin 965'e çıktı.

Öte yandan Gıda ve İlaç Ajansı, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenli ve etkili" olduğu açıklamasına ilişkin aşının yeniden kullanımı için onayladı.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, yan etkisine ilişkin inceleme sürecinin devam etmesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını ifade etmişti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1576 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 330 bin 42'ye yükseldi.

1576 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 314 bin 457'ye çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1225'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1464 artarak 454 bin 944'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 33 artışla 8 bin 811'e yükseldi.

Son bir günde 57 bin 90 kişiye virüs testi yapılırken, 1029 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 330 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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