Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

21.03.2021 14:51
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 667 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 626 bin 802'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 44 artışla 13 bin 843'e, iyileşenlerin sayısı 581 bin 852'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 396 artarak 1 milyon 460 bin 184'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 103 artışla 39 bin 550'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 65 artışla 1 milyon 290 bin 790'a yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1327 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 333 bin 40 oldu.

Ülkede 1247 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 317 bin 289'a çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1233'e ulaştı.

Şimdiye kadar 413 bin 254 kişinin aşılaması tamamlandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1119 artarak 457 bin 577'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 8 bin 849'a yükseldi.

Son bir günde 33 bin 455 kişiye virüs testi yapılırken, 1021 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 324 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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