Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.03.2021 16:15
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 270 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 633 bin 741'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 72 artışla 13 bin 935'e, iyileşenlerin sayısı 585 bin 271'e çıktı.

Ülkede en son Temmuz 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, Kovid-19 vakalarındaki üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Pakistan'da ulema, salgına karşı Kovid-19 aşısı olmanın İslam şeriatı altında yasal ve caiz olduğuna dair fetva yayımladı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, mevcut Kovid-19 kısıtlamalarının 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Umar, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 8'i aştığına dikkati çekerek, kısıtlamaların genişletileceğini söyledi.

Bu kapsamda restoranlarda içeride yemek yeme yasağı devam edecek, restoranların dışında ise saat 22.00'ye kadar yemek yenilebilecek.

Kapalı alanlarda toplantı, spor etkinliği ve festival düzenleme yasağı sürerken, sinema ve eğlence parkları da kapalı kalmaya devam edecek.

Devlet ve özel sektörde, yüzde 50 evden çalışma politikası sürdürülecek. Şehirlerarası otobüsler yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 297 artarak 1 milyon 471 bin 225'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 154 artarak 39 bin 865'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 954 artışla 1 milyon 304 bin 921'e çıktı.

Öte yandan yetkililer, nisanda Oxford-AstraZeneca aşısından 3 milyon dozun daha ülkeye geleceğini belirtti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1384 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 335 bin 540'a ulaştı.

Bugün 1058 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 319 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1244'e yükseldi.

Öte yandan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki seyahatleri kolaylaştırmak için adımlar atılacağını duyurdu.

Bakan Hişamuddin, iki ülkenin birbirlerinin aşı sertifikalarını tanıyacağını ve böylece aşı yaptıranların kara sınırından girişlerinin kolaylaşacağını belirtti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1503 artarak 459 bin 900'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 53 artışla 8 bin 936'ya çıktı.

Son bir günde 54 bin 217 kişiye virüs testi yapılırken, 1087 kişinin taburcu edildiği ülkede, 320 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü         
16:13
Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı         
16:12
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi         
16:07
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı         
14:34
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:14:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei