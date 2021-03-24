Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 301 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 637 bin 42'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 30 artışla 13 bin 965'e, iyileşenlerin sayısı 586 bin 228'e çıktı.

Ülkede en son Temmuz 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, Kovid-19 vakalarındaki üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Eğitim Bakanı Şevket Mahmut, Kovid-19 dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulların 11 Nisan'a kadar kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Mahmut, 12 Mart'ta, Kovid-19 vakalarındaki artış dolayısıyla 15 Mart itibarıyla bazı şehirlerdeki okulların 2 hafta boyunca kapatılacağını açıklamıştı.

Pakistan'da geçen sene 26 Kasım'da tüm okul ve üniversitelerde yüz yüze eğitim ve öğretim askıya alınmış, 18 Ocak itibarıyla ise tüm okulların kademeli olarak açılmasına karar verilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 227 artışla 1 milyon 476 bin 452'ye ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 118 artışla 39 bin 983'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 622 artışla 1 milyon 312 bin 543'e yükseldi.

?- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 336 bin 808'e yükseldi.

Bugün 1083 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 319 bin 842 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1246'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1918 artarak 461 bin 813'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 21 artışla 8 bin 957'ye yükseldi.

Son bir günde 54 bin 268 kişiye virüs testi yapılırken, 1102 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 328 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.