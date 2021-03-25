Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.03.2021 15:03
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 946 kişide virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 640 bin 988'e yükseldi.

Son 24 saatte görülen vakalar, 3 Temmuz 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ölenlerin sayısı 63 artışla 14 bin 28'e, iyileşenlerin sayısı 588 bin 975'e çıktı.

Pakistan genelinde testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10,15'i geçti.

Ülkede en son Temmuz 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, salgında üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 107 artarak 1 milyon 482 bin 559'a yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 98 artarak 40 bin 81'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 656 artarak 1 milyon 317 bin 199'a ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1360 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 338 bin 168'e yükseldi.

Bugün 1491 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 322 bin 416 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1248'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1836 artarak 463 bin 646'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 8 bin 975'e yükseldi.

Son bir günde 61 bin 588 kişiye virüs testi yapılırken, 1239 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 325 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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