Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 368 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 645 bin 356'ya yükseldi.

Son 24 saatte görülen vakalar, ülkede 22 Haziran 2020'den bu yana bir günde görülen en yüksek sayı oldu. 22 Haziran'da Pakistan'da bir günde 4 bin 471 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 63 artışla 14 bin 91'e, iyileşenlerin sayısı 591 bin 145'e çıktı.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, Kovid-19 vakalarındaki üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 982 artışla 1 milyon 487 bin 541'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artışla 40 bin 166'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 679 artışla 1 milyon 322 bin 878'e yükseldi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli ilaç şirketi Sinovac'a ait 16 milyon dozluk aşı hammaddesinin daha ülkeye getirildiğini bildirdi.

Endonezya Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yaptığı açıklamada, salgının devam etmesi nedeniyle bayram tatilini kapsayacak şekilde 6-17 Mayıs tarihlerinde halkın memleketlerine gidişine kısıtlama getirildiğini belirtti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 339 bin 443'e yükseldi.

Bugün 1509 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 323 bin 925 oldu.

Son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1249'a ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Sarawak eyaletinde salgın tedbirleri kapsamında uygulanan Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeni (CMCO) uygulamasın 12 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 20 artarak 465 bin 746'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 9 bin 2'ye yükseldi.

Son bir günde 64 bin 348 kişiye virüs testi yapılırken 1177 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 323 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.