Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 468 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 649 bin 824'e yükseldi.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı, ülkede 22 Haziran 2020'den bu yana bir günde belirlenen en yüksek vaka sayısı oldu. 22 Haziran'da Pakistan'da bir günde 4 bin 471 vaka tespit edilmişti.

Ölenlerin sayısı 67 artışla 14 bin 158'e, iyileşenlerin sayısı da 593 bin 282'ye çıktı.

Ülkede, en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayısına yaklaşılması, salgında üçüncü dalganın başladığı yorumlarına neden oldu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 461 artarak 1 milyon 492 bin 2'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 198 artarak 40 bin 364'e, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 243 artarak 1 milyon 327 bin 121'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1199 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 340 bin 642'ye yükseldi.

Bugün 1257 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 325 bin 182 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1251'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 74 artarak 467 bin 825'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 31 artışla 9 bin 48'e yükseldi.

Son bir günde 69 bin 28 testin yapıldığı ülkede, 1321 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı. Ülke genelinde 331 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.