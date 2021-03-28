Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.03.2021 17:03
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 767 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 654 bin 591'e yükseldi.

Son 24 saatte tespit edilen vakalar ile ülkede 21 Haziran 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. Pakistan'da 21 Haziran'da, bir günde 4 bin 951 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 57 artışla 14 bin 215'e, iyileşenlerin sayısı 595 bin 929'a çıktı.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, Kovid-19 vakalarındaki üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 83 artışla 1 milyon 496 bin 85'e çıktı.

Ölenlerin sayısı 85 artışla 40 bin 449'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 279 artışla 1 milyon 331 bin 400'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 341 bin 944'e yükseldi.

Bugün 1127 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 326 bin 309 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları sayısı 1255'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1784 artarak 469 bin 607'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 29 artışla 9 bin 78'e yükseldi.

Son bir günde 41 bin 956 kişiye virüs testi yapılırken, 1037 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 341 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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