Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 757 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 667 bin 957'ye yükseldi.

Son 24 saatte görülen vakaların sayısı, "21 Haziran 2020'den bu yana bir günde görülen en yüksek sayı" oldu. 21 Haziran'da Pakistan'da bir günde 4 bin 951 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 78 artışla 14 bin 434'e, iyileşenlerin sayısı 603 bin 126'ya çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Pakistan'ın sipariş ettiği 60 bin doz CanSino Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı.

Hükümet yetkilileri, sipariş edilen 1 milyon doz Sinopharm aşısının ise kısa sürede geleceğini belirtiyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 937 artarak 1 milyon 511 bin 712'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 104 artarak 40 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 635 artarak 1 milyon 348 bin 330'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 1482 kişinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 345 bin 500'e yükseldi.

Bugün 1070 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen sayısı 329 bin 624 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1272'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 832 artarak 475 bin 869'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 26 artışla 9 bin 166'ya yükseldi.

Son bir günde 42 bin 694 kişiye virüs testi yapılırken, 1384 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 382 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.