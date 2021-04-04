Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 20 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 687 bin 908'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 81 artışla 14 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı 613 bin 58'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 731 artarak 1 milyon 534 bin 255'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 427 artarak 41 bin 669'a, iyileşenlerin sayısı 9 bin 663 artarak 1 milyon 375 bin 877'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1349 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 350 bin 959'a yükseldi.

Bugün 1270 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 335 bin 162 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1288'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 472 artarak 486 bin 488'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 12 artışla 9 bin 249'a yükseldi.

Son bir günde 44 bin 106 kişiye virüs testi yapılırken, 1533 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 431 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.