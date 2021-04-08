Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 329 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 705 bin 517'ye yükseldi.

Son 24 saatte görülen vaka sayısı, "20 Haziran 2020'den bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı" oldu. 20 Haziran'da Pakistan'da bir günde 6 bin 604 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 98 artışla 15 bin 124'e, iyileşenlerin sayısı 623 bin 399'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 504 artarak 1 milyon 552 bin 880'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 163 artarak 42 bin 227'ye, iyileşenlerin sayısı 7 bin 640 artarak 1 milyon 399 bin 382'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 355 bin 753'e yükseldi.

Bugün 1175 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 340 bin 242 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1308'e ulaştı.

Öte yandan hükümet, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Bosna Hersek'e 50 bin doz aşı yollayacaklarını duyurdu.

Haftaya başlayacak ramazan ayı öncesinde Malezya genelinde 3 kentte, geleneksel ramazan pazarları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 436 artarak 497 bin 591'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 25 artışla 9 bin 351'e yükseldi.

Son bir günde 59 bin 838 kişiye virüs testi yapılırken 1668 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 464 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.