Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.04.2021 14:21
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 503 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 734 bin 423'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 135 artışla 15 bin 754'e, iyileşenlerin sayısı 641 bin 912'ye çıktı.

Ülkede geçen yıl 30 Haziran'dan bu yana bir günde hayatını kaybedenlerde en yüksek vaka kaydedildi. 30 Haziran 2020'de Pakistan'da Kovid-19 dolayısıyla 143 kişi yaşamını yitirmişti.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 656 artarak 1 milyon 583 bin 182'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak 42 bin 906'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 747 artarak 1 milyon 431 bin 892'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1889 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 365 bin 829'a yükseldi.

Bugün 1485 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 347 bin 780 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1353'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 308 artarak 517 bin 721'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 34 artışla 9 bin 524'e yükseldi.

Son bir günde 66 bin 365 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 237 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 608 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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