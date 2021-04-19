Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 152 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 761 bin 437'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 73 artışla 16 bin 316'ya, iyileşenlerin sayısı 662 bin 845'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 952 artarak 1 milyon 609 bin 300'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 143 artarak 43 bin 567'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 349 artarak 1 milyon 461 bin 414'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 78 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 375 bin 52'ye yükseldi.

Bugün 1402 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 355 bin 224 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1386'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 907 artarak 538 bin 610'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 artışla 9 bin 692'ye yükseldi.

Son 24 saatte 32 bin 199 kişiye test yapıldığı, 2 bin 259 kişinin taburcu edildiği ülkede 738 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.