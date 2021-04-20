Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.04.2021 15:55
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 445 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 766 bin 882'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 137 artışla 16 bin 453'e, iyileşenlerin sayısı 667 bin 131'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Hindistan'dan ülkeye yapılacak seyahatlere 2 haftalığına yasak getirildiğini açıkladı.

Umar, Kovid-19'un yeni varyantının Hindistan'da yayılmaya başlamasının seyahat yasağı kararı almada etkili olduğunu belirtti.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 549 artarak 1 milyon 614 bin 849'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 artarak 43 bin 777'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 728 artarak 1 milyon 468 bin 142'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 341 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 379 bin 473'e yükseldi.

Bugün 1592 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 356 bin 816 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1389'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 335 artarak 542 bin 960'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 39 artışla 9 bin 731'e yükseldi.

Son bir günde 88 bin 856 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 24 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 769 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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