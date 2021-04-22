Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 857 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 778 bin 238'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 98 artışla 16 bin 698'e, iyileşenlerin sayısı 676 bin 605'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 243 artarak 1 milyon 626 bin 812'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 44 bin 172'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 993 artarak 1 milyon 481 bin 449'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 875 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 384 bin 688'e yükseldi.

Bugün 2 bin 541 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 361 bin 267 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1407'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 459 artarak 553 bin 711'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 32 artışla 9 bin 819'a yükseldi.

Son bir günde 97 bin 575 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 717 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 805 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.