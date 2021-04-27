Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 487 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 804 bin 939'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 142 artışla 17 bin 329'a, iyileşenlerin sayısı ise 699 bin 816'ya çıktı.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Hükümet tarafından Kovid-19 önlemlerinin uygulanmasına yardımcı olmak için göreve çağrılan ordu, ülkenin birçok yerinde denetimlere başladı.

Öte yandan Hayber Pahtunhva Eyaleti Sağlık Bakanı Timur Han Jagra hakkında Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir restoranda düzenlenen toplu iftara katılması ve maske takmaması nedeniyle işlem yapıldı.

Söz konusu restoran ise mühürlendi.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 8-16 Mayıs tarihlerinde turizm faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bu kapsamda turizm noktalarının çevresindeki oteller, parklar, restoranlar ve alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Bununla birlikte söz konusu tarihlerde şehirler arası ve şehir içi seyahat yasaklanacak.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 656 artarak 1 milyon 651 bin 794'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 44 bin 939'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 884 artarak 1 milyon 506 bin 599'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 733 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 398 bin 451'e yükseldi.

Bugün 2 bin 19 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 371 bin 575 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1462'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 966 artarak 577 bin 338'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 artışla 10 bin 88'e yükseldi.

Son bir günde 86 bin 456 kişiye virüs testi yapılırken 3 bin 650 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 916 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.