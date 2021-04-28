Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.04.2021 15:51
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 292 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 231'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 201 artışla 17 bin 530'a, iyileşenlerin sayısı 704 bin 494'e çıktı. Son 24 saatteki ölümlü vakalar, Pakistan'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 241 artarak 1 milyon 657 bin 35'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 45 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 818 artarak 1 milyon 511 bin 417'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 142 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 401 bin 593'e yükseldi.

Bugün 1822 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 373 bin 397 oldu.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1477'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 780 artarak 583 bin 114'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 48 artışla 10 bin 136'ya yükseldi.

Son bir günde 82 bin 118 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 681 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 953 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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