Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 480 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 815 bin 711'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 artışla 17 bin 680'e, iyileşenlerin sayısı 708 bin 193'e çıktı.

Ülkede dün bir günde Kovid-19 dolayısıyla 201 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sayı, Pakistan'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vefat sayısı olmuştu.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Birkaç haftadır günlük vakaların 5 binin üzerinde seyrettiği ülkede yetkililer Kovid-19 önlemlerini artırma yoluna gitti.

Bu kapsamda, Pakistan ordusu 26 Nisan'da vaka sayısının yüksek olduğu 16 büyükşehirde sokağa inerek Kovid-19'un yayılmasını önlemek için denetimlere başladı.

8-16 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere ülke içinde seyahat kısıtlaması kararı alındı. Eyaletler arası ve şehir içi seyahatlere bu tarihlerde izin verilmeyecek.

Öte yandan, NCOC'ye göre, ülke genelinde 631 hastanede 6 bin 280'nin üzerinde Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, solunum cihazlarının yüzde 70'i kullanılır durumda bulunuyor.

Yetkililer, vaka sayısının bu şekilde artmaya devam etmesi halinde şehirler genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilebileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10,8'i geçtiği Pakistan'da şimdiye kadar 2 milyon civarında kişi Kovid-19'a karşı aşılandı.

Aşı tedariğinde problem yaşayan İslamabad yönetimi, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında kendilerine ayrılan 15 milyon doz aşıyı bir an önce temin etmeyi hedefliyor. Söz konusu aşıların mayısa kadar Pakistan'a ulaşması bekleniyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 833 artışla 1 milyon 662 bin 868'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 218 artarak 45 bin 334'e, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 15 artarak 1 milyon 517 bin 432'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 404 bin 925'e yükseldi.

Bugün 1943 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 375 bin 340 oldu.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1492'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 918 artarak 589 bin 42'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 78 artışla 10 bin 217'ye yükseldi.

Son bir günde 69 bin 474 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 491 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Ülke genelinde 951 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.