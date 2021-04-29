Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.04.2021 17:57
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 480 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 815 bin 711'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 artışla 17 bin 680'e, iyileşenlerin sayısı 708 bin 193'e çıktı.

Ülkede dün bir günde Kovid-19 dolayısıyla 201 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sayı, Pakistan'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vefat sayısı olmuştu.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Birkaç haftadır günlük vakaların 5 binin üzerinde seyrettiği ülkede yetkililer Kovid-19 önlemlerini artırma yoluna gitti.

Bu kapsamda, Pakistan ordusu 26 Nisan'da vaka sayısının yüksek olduğu 16 büyükşehirde sokağa inerek Kovid-19'un yayılmasını önlemek için denetimlere başladı.

8-16 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere ülke içinde seyahat kısıtlaması kararı alındı. Eyaletler arası ve şehir içi seyahatlere bu tarihlerde izin verilmeyecek.

Öte yandan, NCOC'ye göre, ülke genelinde 631 hastanede 6 bin 280'nin üzerinde Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, solunum cihazlarının yüzde 70'i kullanılır durumda bulunuyor.

Yetkililer, vaka sayısının bu şekilde artmaya devam etmesi halinde şehirler genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilebileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10,8'i geçtiği Pakistan'da şimdiye kadar 2 milyon civarında kişi Kovid-19'a karşı aşılandı.

Aşı tedariğinde problem yaşayan İslamabad yönetimi, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında kendilerine ayrılan 15 milyon doz aşıyı bir an önce temin etmeyi hedefliyor. Söz konusu aşıların mayısa kadar Pakistan'a ulaşması bekleniyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 833 artışla 1 milyon 662 bin 868'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 218 artarak 45 bin 334'e, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 15 artarak 1 milyon 517 bin 432'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 404 bin 925'e yükseldi.

Bugün 1943 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 375 bin 340 oldu.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1492'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 918 artarak 589 bin 42'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 78 artışla 10 bin 217'ye yükseldi.

Son bir günde 69 bin 474 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 491 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Ülke genelinde 951 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge
Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, "Cezamı çekeceğim" dedi         
18:01
Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor         
17:23
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü         
17:15
Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim         
16:49
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir         
11:04
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 18:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement