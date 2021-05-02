Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 414 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 829 bin 933'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 113 artışla 18 bin 70'e, iyileşenlerin sayısı 722 bin 202'ye çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 394 artarak 1 milyon 677 bin 274'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 45 bin 796'ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 740 artarak 1 milyon 530 bin 718'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 418 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 415 bin 12'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 698 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 383 bin 140'a ulaştı.

Son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kayıpları 1533'e çıktı.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, gönüllü vatandaşlara yapılacak 260 bin doz AstraZeneca aşısı için başvuruların bugün 3 saatte tamamlandığını açıkladı.

Hükümet, halktan gelen endişe ve şüpheler nedeniyle AstraZeneca'yı Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı'ndaki aşı listelerinden kaldırmış, AstraZeneca'nın gönüllülük esaslı yapılacağını duyurmuştu.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 900 artarak 605 bin 597'ye, can kaybı sayısı 61 artışla 10 bin 400'e yükseldi.

Son bir günde 70 bin 658 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 6 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1050 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.