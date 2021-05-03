Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 213 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 834 bin 146'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 79 artışla 18 bin 149'a, iyileşenlerin sayısı 728 bin 44'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın şimdiye kadar 30 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma imzaladığını, bunların 19 milyonunun hazirana kadar ülkeye geleceğini söyledi.

Sultan, 2021 sonuna kadar 70 milyon vatandaşın aşılanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 730 artarak 1 milyon 682 bin 4'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 45 bin 949'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 773 artarak 1 milyon 535 bin 491'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 500 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 417 bin 512'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 68 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 385 bin 208 oldu.

Son 24 saatte 18 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1551'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 470 artarak 610 bin 65'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 10 bin 449'a yükseldi.

Son bir günde 38 bin 558 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 836 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1084 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.