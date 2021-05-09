Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 786 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 858 bin 26'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 118 artışla 18 bin 915'e, iyileşenlerin sayısı 757 bin 281'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 922 artarak 1 milyon 713 bin 684'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 170 artarak 47 bin 12'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 360 artarak 1 milyon 568 bin 277'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 733 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 440 bin 677'ye yükseldi.

Bugün 3 bin 211 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 401 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 26 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1683'e ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkedeki günlük Kovid-19 vaka artışlarının bu ay sonunda 7 binli rakamlara çıkabileceği uyarısında bulundu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 493 artarak 642 bin 479'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 10 bin 923'e yükseldi.

Son bir günde 72 bin 988 kişiye virüs testi yapılan ülkede, 4 bin 108 kişi taburcu edildi, 1144 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.