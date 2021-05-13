Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.05.2021 17:35
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 265 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 870 bin 703'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 126 artışla 19 bin 336'ya, iyileşenlerin sayısı 776 bin 315'e çıktı.

Ülkede vaka sayıları son birkaç gündür azalıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 448 artarak 1 milyon 731 bin 652'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 99 artarak 47 bin 716'ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 201 artarak 1 milyon 589 bin 79'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 4 bin 855 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 458 bin 77'ye yükseldi.

Bugün 3 bin 347 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 414 bin 707 oldu.

Son 24 saatte 27 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da toplam ölü sayısı 1788'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 880 artarak 667 bin 563'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 101 artışla 11 bin 315'e yükseldi.

Son bir günde 88 bin 773 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 355 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1214 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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