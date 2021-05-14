Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 517 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 873 bin 220'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 48 artışla 19 bin 384'e, iyileşenlerin sayısı 780 bin 438'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayılarında son birkaç gündür azalma yaşanıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 633 artarak 1 milyon 734 bin 285'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 107 artarak 47 bin 823'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 807 artarak 1 milyon 592 bin 886'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 113 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 462 bin 190'a yükseldi.

Bugün 4 bin 190 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 418 bin 897 oldu.

Son 24 saatte 34 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1822'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 266 artarak 673 bin 821'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 81 artışla 11 bin 396'ya yükseldi.

Son bir günde 124 bin 243 kişiye virüs testi yapıldı, 5 bin 533 kişinin taburcu edildiği ülkede 1209 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.