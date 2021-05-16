Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 379 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 877 bin 130'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 76 artışla 19 bin 543'e, iyileşenlerin sayısı 788 bin 768'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayılarında son birkaç gündür azalma yaşanıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 385 artarak 1 milyon 736 bin 670'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 47 bin 967'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 181 artarak 1 milyon 597 bin 67'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 470 bin 110'a yükseldi.

Bugün 3 bin 990 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 426 bin 319 oldu.

Son 24 saatte 36 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1902'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 215 artarak 685 bin 456'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 46 artışla 11 bin 536'ya yükseldi.

Son bir günde 69 bin 179 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 274 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1223 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.