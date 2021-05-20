Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 207 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 890 bin 391'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 131 artışla 19 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı 804 bin 122'ye çıktı.

Son birkaç gündür 2 bin ila 3 bin civarında vakaların görüldüğü ülkede, kapanma tedbirlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında tekrar artışlar yaşandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 797 artarak, 1 milyon 758 bin 898'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 218 artarak, 48 bin 887'yi, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 969 artarak, 1 milyon 621 bin 572'yi buldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 bin 806 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 492 bin 302'ye yükseldi.

Bugün 3 bin 916 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 440 bin 32 oldu.

Son 24 saatte 59 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 2099'a ulaştı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ülke genelinde uygulamada olan kısmi sokağa çıkma yasağının genişletilip genişletilmeyeceğine, yarınki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından karar verileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 721 artarak, 705 bin 933'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 106 artışla 12 bin 78'e çıktı.

Son bir günde 150 bin 493 kişiye virüs testi yapılırken, 6 bin 238 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1288 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.