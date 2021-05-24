Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.05.2021 17:45
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 47 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 903 bin 599'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 57 artışla 20 bin 308'e, iyileşenlerin sayısı 820 bin 374'e çıktı.

Öte yandan, ülkeye 2 milyon doz Sinovac aşısı daha ulaştı.

Pakistan, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla teslim aldığı aşılar dahil olmak üzere bugüne kadar 13 milyonun üzerinde aşı tedarik etti. Bunlar arasında Sinopharm, Sinovac, CanSino ve Oxford-AstraZeneca aşısı bulunuyor.

Hükümet, 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

Ülkede şimdiye dek 5 milyon 574 binin üzerinde kişi aşılandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 907 artarak 1 milyon 781 bin 127'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 49 bin 455'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 234 artarak 1 milyon 638 bin 279'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 509 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 518 bin 600'e yükseldi.

Bugün 3 bin 452 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 456 bin 273 oldu.

Son 24 saatte 61 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 309'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 712 artarak 722 bin 938'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 85 artışla 12 bin 420'ye yükseldi.

Son bir günde 37 bin 108 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 784 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1300 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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