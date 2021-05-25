Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 253 vakayla ülkedeki vaka sayısı 905 bin 852'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 92 artışla 20 bin 400'e, iyileşenlerin sayısı 823 bin 157'ye çıktı.

Ülkedeki Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,8 ile son 10 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Başbakan İmran Han'ın Özel Danışmanı Dr. Faysal Sultan, CanSino şirketinin yardımıyla geçen ay ülkeye hammaddesi gönderilen Kovid-19 aşısını yerli imkanlarla ürettiklerini duyurdu.

Öte yandan, Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmud'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 60 artarak 1 milyon 786 bin 187'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak 49 bin 627'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 795 artarak 1 milyon 642 bin 74'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 525 bin 889'a yükseldi.

Bugün 3 bin 789 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 460 bin 62 oldu.

Son 24 saatte 60 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 369'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 901 artarak 726 bin 829'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 105 artışla 12 bin 525'e yükseldi.

Son bir günde 94 bin 203 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 270 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1294 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.