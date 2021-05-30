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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.05.2021 17:26
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 697 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 918 bin 936'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 56 artışla 20 bin 736'ya, iyileşenlerin sayısı 839 bin 322'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 115 artarak 1 milyon 816 bin 41'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 142 artarak 50 bin 404'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 24 artarak 1 milyon 663 bin 998'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 bin 999 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 565 bin 333'e yükseldi.

Bugün 5 bin 121 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 484 bin 787 oldu.

Son 24 saatte 79 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 729'a ulaştı.

Öte yandan, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, 15 Haziran'dan itibaren ülkedeki 500 kliniğin aşı uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Bakan Hayri ayrıca vakaların yüksek olduğu başkent Kuala Lumpur ve Selangor'da 7 Haziran'da 5 büyük aşı merkezinin faaliyete açılacağını belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 877 artarak 745 bin 668'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 12 bin 993'e yükseldi.

Son bir günde 59 bin 587 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 830 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1347 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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