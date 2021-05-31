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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

31.05.2021 15:45
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 117 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 921 bin 53'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 43 artışla 20 bin 779'a, iyileşenlerin sayısı 841 bin 241'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 662 artarak 1 milyon 821 bin 703'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 174 artarak 50 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 121 artarak 1 milyon 669 bin 119'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 572 bin 357'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 251 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 490 bin 38 oldu.

Son 24 saatte 67 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 796'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1793 artarak 747 bin 459'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 13 bin 67'ye yükseldi.

Son bir günde 32 bin 288 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 105 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1349 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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