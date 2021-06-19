Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 991 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 947 bin 218'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artışla 21 bin 940'a, iyileşenlerin sayısı 889 bin 787'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 906 artarak 1 milyon 976 bin 172'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 248 artarak 54 bin 291'i, iyileşenlerin sayısı 7 bin 16 artarak 1 milyon 786 bin 143'ü buldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 5 bin 911 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 691 bin 115'e yükseldi.

Bugün 6 bin 918 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 622 bin 244 oldu.

Son 24 saatte 72 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 348'e ulaştı.

Japonya

Son 24 saatte 1623 vakanın görüldüğü Japonya'da, 45 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bugüne kadar 782 bin 491 vaka ve 14 bin 365 can kaybı raporlandı.

Virüse yakalanan 746 bin 431 kişi ise sağlığına kavuştu.