Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1097 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 951 bin 865'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 35 artışla 22 bin 108'e, iyileşenlerin sayısı 896 bin 821'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 574 artarak 2 milyon 53 bin 995'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 335 artarak 55 bin 949'a, iyileşenlerin sayısı 9 bin 201 artarak 1 milyon 826 bin 504'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 841 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 716 bin 847'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 441 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 650 bin 964 oldu.

Son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 721'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 6 milyon 554 bin 500 kişiye birinci ve ikinci doz aşı uygulandığı açıklandı.

Japonya

Japonya'da da son 24 saatte 1779 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 789 bin 440'a yükseldi.

Son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 553'e yükseldi.

Virüse yakalanan 756 bin 293 kişi ise sağlığına kavuştu.