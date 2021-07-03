Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1400 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 961 bin 85'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 34 artışla 22 bin 379'a, iyileşenlerin sayısı 906 bin 387'ye çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon doz Moderna aşısının ülkeye ulaştığını belirtti.

Bugüne kadar Pakistan'da 16 milyon 356 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 913 artarak 2 milyon 256 bin 851'e yükseldi ve pandemiden bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 493 artarak 60 bin 27'ye, iyileşenlerin sayısı 13 bin 282 artarak 1 milyon 915 bin 147'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 658 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 772 bin 607'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 677 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 700 bin 215 oldu.

Son 24 saatte 107 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 434'e ulaştı.

Japonya

Son 24 saatte 1785 vakanın görüldüğü Japonya'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 803 bin 492 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 771 bin 784 kişi iyileşti, 14 bin 824 kişi yaşamını yitirdi.