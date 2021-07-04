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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.07.2021 17:57
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1228 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 962 bin 313'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 29 artışla 22 bin 408'e, iyileşenlerin sayısı 907 bin 284'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 233 artarak 2 milyon 284 bin 84'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 555 artarak 60 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı 13 bin 127 artarak 1 milyon 928 bin 274'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 45 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 778 bin 652'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 271 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 705 bin 486 oldu.

Son 24 saatte 63 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 497'ye ulaştı.

Malezya'da şimdiye kadar 8 milyon 800 bin 700 kişiye birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1485 artarak 807 bin 402'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 14 bin 860'a yükseldi.

Son bir günde 42 bin 1 kişiye virüs testi yapılırken, 1696 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 496 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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