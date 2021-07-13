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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.07.2021 18:33
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1590 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 976 bin 867'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 21 artışla 22 bin 618'e, iyileşenlerin sayısı 914 bin 605'e çıktı.

Ülkede, son bir haftadır günlük Kovid-19 vakaları 1500'ün üzerinde seyrediyor.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, salgın tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak için ordudan yardım söyledi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 899 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve toplam vaka sayısı 2 milyon 615 bin 529'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 864 artarak 68 bin 219'a, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 123 artarak 2 milyon 139 bin 601'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 11 bin 79 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 855 bin 949'a yükseldi ve böylece en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

5 bin 990 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 753 bin 328 oldu.

Son 24 saatte 125 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 385'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 386 artarak 825 bin 185'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 14 bin 991'e yükseldi.

Son bir günde 68 bin 954 kişiye virüs testi yapılırken, 1550 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 424 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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