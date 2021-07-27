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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.07.2021 23:47
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 262 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 708'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 39 artışla 23 bin 87'ye, iyileşenlerin sayısı 928 bin 722'ye çıktı.

Ülkedeki Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,6'yı geçerken son 2 gündür vakalar 3 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 45 bin 203 artarak 3 milyon 239 bin 936'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 69 artarak 86 bin 835'e, iyileşenlerin sayısı 47 bin 128 artarak 2 milyon 596 bin 820'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 bin 117 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken bugüne kadarki en yüksek vaka artışı görüldü; vaka sayısı 1 milyon 44 bin 71'e yükseldi.

11 bin 526 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 865 bin 439 olarak kayıtlara düştü.

Son 24 saatte 207 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da can kayıplarının sayısı 8 bin 408'e çıktı.

Öte yandan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, 29 Temmuz'dan itibaren Sabah, Kelantan, Johor, Sarawak ve Pahang eyaletlerinde 34 mahallede 11 Ağustos'a kadar karantina uygulamasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 629 artarak 883 bin 766'ya, can kaybı sayısı 12 artışla 15 bin 165'e yükseldi.

Son bir günde 99 bin 155 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 263 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 514 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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