Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 119 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 827'ye yükseldi. Bu, 19 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 19 Mayıs'ta 4 bin 207 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 44 artışla 23 bin 133'e, iyileşenlerin sayısı 935 bin 742'ye çıktı.

Ülkedeki Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 7,8'i geçti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 791 artarak 3 milyon 287 bin 727'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1824 artarak 88 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı ise 43 bin 856 artarak 2 milyon 640 bin 676'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 17 bin 405 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı görüldü ve vaka sayısı 1 milyon 61 bin 476'ya yükseldi.

12 bin 373 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 877 bin 812 oldu.

Son 24 saatte 143 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı, 8 bin 551'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Ülke genelinde virüs vakaları ilk kez bir günde 9 bin 500'den fazla artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 576 artarak 893 bin 340'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 8 artışla 15 bin 174'e yükseldi.

2020 Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, başkent Tokyo'da, salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 3 binin üzerine çıktı.

Valiliğin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Tokyo'da 3 bin 177 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son bir günde 95 bin 725 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 763 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 522 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.