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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.07.2021 16:19
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 537 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 24 bin 861'e yükseldi. Bu, 4 bin 696 vakanın kaydedildiği 30 Nisan'dan bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 86 artışla 23 bin 295'e, iyileşenlerin sayısı 938 bin 843'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh eyaleti, artan vakalar üzerine, yarından itibaren 8 Ağustos'a kadar kapanma kararı aldı.

Bu kapsamda eyalette şehirlerarası seyahatler kısıtlanacak, tüm iş yerleri ve hükümet binaları kapalı olacak.

Sokaktaki vatandaşların aşı kartları kontrol edilecek ve aşı olmayan kamu çalışanlarının maaşları 31 Ağustos'tan sonra yatırılmayacak.

Öte yandan eczane ve marketler bu süreçte açık olacak.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 41 bin 168 artarak 3 milyon 372 bin 374'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1759 artarak 92 bin 311'e, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 550 artarak 2 milyon 730 bin 720'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 bin 840 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken ülkede bugüne kadarki en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 95 bin 486'ya yükseldiği ülkede, 12 bin 179 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 902 bin 921 oldu.

Son 24 saatte 134 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 8 bin 859'a ulaştı.

Öte yandan Malezya Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, 28 Temmuz'da Kovid-19 salgınının tespit edildiği parlamentoda dünden bu yana 11 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 744 artarak 914 bin 777'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 artışla 15 bin 197'ye yükseldi.

Son bir günde 92 bin 185 kişiye virüs testi yapılırken 3 bin 715 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 626 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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