Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 950 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 811'e yükseldi. Bu, 29 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 29 Nisan'da 5 bin 113 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 65 artışla 23 bin 360'a, iyileşenlerin sayısı 940 bin 164'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,64'e yükseldi.

Pakistan'da son 4 gündür günlük Kovid-19 vakaları 4 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 37 bin 284 artarak 3 milyon 409 bin 658'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1808 artarak 94 bin 119'a, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 372 artarak 2 milyon 770 bin 92'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 17 bin 786 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü ve toplam vaka sayısı 1 milyon 113 bin 272'ye yükseldi.

11 bin 718 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 914 bin 639 oldu.

Son 24 saatte 165 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 9 bin 24'e ulaştı.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar birinci ve ikinci doz aşı yapanların sayısı 20 milyonu geçti.

Japonya

Japonya'da salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 341 artarak 927 bin 117'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 artışla 15 bin 206'ya yükseldi.

Son bir günde 3 bin 880 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 667 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.