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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.08.2021 13:59
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 26 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 34 bin 837'ye yükseldi. Bu, 29 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 29 Nisan'da 5 bin 113 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 62 artışla 23 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 941 bin 659'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,82'ye yükseldi.

Öte yandan Pencap eyaleti, Lahor'da artan vaka artışları sonrası şehrin 13 bölgesinde kapanmaya gitme kararı aldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 30 bin 738 artarak 3 milyon 440 bin 396'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1604 artarak 97 bin 723'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 446 artarak 2 milyon 809 bin 538'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 17 bin 150 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 130 bin 422'ye yükseldi.

11 bin 326 kişi daha virüsü yenerken iyileşen sayısı 925 bin 965 oldu.

Son 24 saatte 160 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 9 bin 184'e ulaştı.

Öte yandan yarın devam etmesi gereken olağanüstü parlamento oturumu, parlamentoda tespit edilen Kovid-19 vakalarından ötürü ertelendi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 177 artarak 937 bin 293'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 15 bin 211'e yükseldi.

Son bir günde 90 bin 840 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 279 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 691 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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