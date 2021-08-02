Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 858 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 39 bin 695'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 23 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı 943 bin 20'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 404 artarak 3 milyon 462 bin 800'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1568 artarak 97 bin 291'i, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 807 artarak 2 milyon 842 bin 345'i buldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 15 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 146 bin 186'ya yükseldi.

11 bin 767 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 937 bin 732 oldu.

Son 24 saatte 219 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 9 bin 403'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 21 milyon 200 bin 473 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 393 artarak 945 bin 682'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 11 artışla 15 bin 222'ye çıktı.

Son bir günde 39 bin 809 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 534 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 704 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.