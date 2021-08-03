Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 582 artarak toplam 1 milyon 43 bin 277'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 67 artışla 23 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı da 944 bin 375'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Pencap eyaletindeki Lahor, Multan, Ravalpindi ve Faysalabad şehirlerinde, vaka artışları sebebiyle kapanmaya gitme kararı alındı.

Söz konusu şehirlerdeki kapanma bugünden başlayarak 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu kapsamda hafta sonu eczane, hastane, aşı merkezleri, market ve fırınlar hariç tüm iş yerleri kapalı olacak. Kapalı mekanlarda düğünler yasaklanırken, açık alanlarda da 400 kişinin katılımına izin verilecek.

Toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışacak, spor salonlarına sadece Kovid-19 aşısını yaptıranlar alınacak ve tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunlu olacak.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 33 bin 900 artarak 3 milyon 496 bin 700'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1598 artarak 98 bin 889'a, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 324 artarak 2 milyon 873 bin 669'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 105 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 163 bin 291'e yükseldi.

Ülkede 12 bin 297 kişi daha virüsü yendi, iyileşenlerin sayısı 950 bin 29 oldu.

Son 24 saatte 195 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 9 bin 598'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 17 artarak 957 bin 698'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 10 artışla 15 bin 232'ye yükseldi.

Son bir günde 109 bin 563 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 93 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 754 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.