Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 722 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 47 bin 999'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 46 artışla 23 bin 575'e, iyileşenlerin sayısı 945 bin 829'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 35 bin 867 artarak 3 milyon 532 bin 567'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1747 artarak 100 bin 636'ya, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 251 artarak 2 milyon 907 bin 920'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 bin 819 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 183 bin 110'a yükseldi.

12 bin 704 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 962 bin 733 oldu.

Son 24 saatte 257 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 9 bin 855'e ulaştı.

Malezya'da pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Japonya

Japonya'da ise salgının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Ülke genelinde vaka sayısı ilk kez bir günde 14 binden fazla artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 14 bin 207 artarak 971 bin 904'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 15 bin 246'ya yükseldi.

Son bir günde 85 bin 942 kişiye virüs testi yapıldı, 4 bin 734 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 777 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.