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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.08.2021 19:27
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 745 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 58 bin 405'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artışla 23 bin 702'ye, iyileşenlerin sayısı 954 bin 711'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'da Kovid-19 aşısının birinci dozunu olanların sayısı 27 milyon 117 bini, ikinci dozunu olanların sayısı ise 7 milyon 86 bini aştı. Ülkede toplam 34 milyon 204 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 39 bin 532 artarak 3 milyon 607 bin 863'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1635 artarak 104 bin 10'a, iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 832 artarak 2 milyon 996 bin 478'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 20 bin 889 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 224 bin 595'e yükseldiği ülkede, 16 bin 394 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 993 bin 20 oldu.

Son 24 saatte 160 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 10 bin 179'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise son bir günde kaydedilen vakalar sonrası toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Vaka sayısı son 24 saatte 15 bin 645 artarak 1 milyon 2 bin 805'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 15 bin 274'e yükseldi.

Son bir günde 117 bin 716 kişiye virüs testi yapılırken 6 bin 315 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1020 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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